الخليج 365 يكشف ملعب مباراة نهائى كأس مصر...

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وحددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، بالتنسيق مع شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى يوم 5 سبتمبر المقبل موعدا لمباراة نهائى كأس مصر.
ودارت مشاورات بين عامر حسين وشوقى غريب خلال الساعات الأخيرة، واتفق الطرفان على إقامة مباراة نهائى الكأس يوم 5 سبتمبر خاصة وأن المنتخب الأولمبى سيواجه السعودية وديا يومىّ 7 و10 من نفس الشهر، بحيث ينضم لاعبو المنتخب الأولمبى فى الفريقين طرفىّ نهائى الكأس إلى المعسكر عقب المباراة النهائية.
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