شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف ملعب مباراة نهائى كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر اتحاد الكرة، إقامة مباراة نهائى كأس مصر على ستاد برج العرب بالإسكندرية بعد الحصول على الموافقات الأمنية، على أن يتحدد الحضور الجماهيرى فى المباراة قبلها بأيام.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، بالتنسيق مع شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى يوم 5 سبتمبر المقبل موعدا لمباراة نهائى كأس مصر.

ودارت مشاورات بين عامر حسين وشوقى غريب خلال الساعات الأخيرة، واتفق الطرفان على إقامة مباراة نهائى الكأس يوم 5 سبتمبر خاصة وأن المنتخب الأولمبى سيواجه السعودية وديا يومىّ 7 و10 من نفس الشهر، بحيث ينضم لاعبو المنتخب الأولمبى فى الفريقين طرفىّ نهائى الكأس إلى المعسكر عقب المباراة النهائية.