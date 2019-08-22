مدرب النادي الاهلي .. البرازيلي لوكسبورجو يدخل الترشيحات...

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جدة - عمرو شويل مدرب النادي الاهلي

دخل البرازيلي فاندرلي لوكسمبورجو المدير الفني السابق لفريق فاسكو داجاما البرازيلي دائرة المرشحين لتدريب الأهلي، بعد قيام وكيل أعماله بعرض السيرة الذاتية على مسئولي القلعة الحمراء، لبحث إمكانية تكليفه بالمهمة الفنية. ويملك فاندرلي لوكسمبورجو سيرة ذاتية قوية حيث سبق له تدريب العديد من الأندية الكبرى مثل ريال مدريد الإسباني وفلامنجو وبالميراس وسانتوس وكورينثيانس و جريمو وفاسكو داجاما البرازيليين ومنتخب السامبا و تيانجين جوانجيان الصيني. ونستعرض السيرة الذاتية للمدرب فاندرلي لوكسمبورجو: 1983 Rio Branco نادي ريو برانكو البرازيلي 1984 Friburguense نادي فريبورجسني البرازيلي 1984 Al-Ittihad نادي الاتحاد السعودي 1985 Democrata نادي ديموقراطة البرازيلي 1987 America نادي امريكا المكسيكي 1989–1990 Bragantinoنادي براجانتينو البرازيلي 1991 Guarani نادي چواراني البرازيلي 1991 Flamengo نادي فلامنجو البرازيلي 1992–1993 Ponte Preta نادي بونتي بريتا البرازيلي 1993–1995 Palmeiras نادي بالميراس البرازيلي 1995 Flamengo نادي فلامينجو البرازيلي 1995 Paraná نادي بارانا البرازيلي 1995–1996 Palmeiras نادي بالميراس البرازيلي 1997 Santos نادي سانتوس البرازيلي 1998 Corinthians كورينثيانس البرازيلي نادي Advertisements 1998–2000 Brazil منتخب البرازيل 2001 Corinthians نادي كورينثيانس البرازيلي 2002 Palmeiras نادي بالميراس البرازيلي 2002–2004 Cruzeiro نادي كوريزو البرازيلي 2004 Santos نادي سانتوس البرازيلي 2005–2006 Real Madrid نادي ريال مدريد الاسباني 2006–2007 Santos نادي سانتوس البرازيلي 2008–2009 Palmeiras نادي بالميراس البرازيلي 2009 Santos نادي سانتوس البرازيلي 2010 Atlético Mineiro نادي اتليتكو مينيرو البرازيلي 2010–2012 Flamengo نادي فلامينجو البرازيلي 2012–2013 Grêmio نادي جريمو البرازيلي 2013 Fluminens نادي فلومنينسي البرازيلي 2014–2015 Flamengo نادي فلامينجو البرازيلي 2015 Cruzeiro نادي كروزيرو البرازيلي 2016 Tianjin Quanjia تيانجين جوانجيان الصيني 2017 Sport Recife نادي سبورت ريسيفيه البرازيلي 2019- Vasco da Gama نادي فاسكو داجاما البرازيلي

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