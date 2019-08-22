شكرا لقرائتكم الراحلون عن الزمالك يطلبون مستحقاتهم المتأخرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يطالب لاعبو الزمالك الراحلون خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية إدارة النادي الأبيض بسداد مستحقاتهم المالية المتأخرة لدى القلعة البيضاء ، بعد رحيلهم عن ميت عقبة . ويترقب لاعبو الزمالك الراحلين بالحصول على باقى مستحقاتهم في الفترة الحالية بناء على وعد مسئولي القلعة البيضاء لهم. Advertisements يأتي ذلك في الوقت الذي حصل فيه عمر صلاح حارس مرمى الفريق المنضم لسموحة على مستحقاته المتأخرة بالكامل. ورحل عن الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية كل من عماد السيد المنضم للاتحاد ومحمد ابراهيم المنضم للمقاصة وكذلك أحمد مدبولي الذى انضم إلى صفوف الإسماعيلى.

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