شكرا لقرائتكم اللجنة الخماسية بالجبلاية تقرر تطبيق تقنية الـ"VAR" بالموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، تطبيق تقنية الفيديو الـ"VAR" فى الدورى العام الجديد الذى ينطلق يوم 19 سبتمبر المقبل.

أكد مصدر باللجنة لـ"الخليج 365"، إنه تمت اتصالات خلال الساعات الماضية بين اتحاد الكرة والفيفا من أجل تطبيق التقنية، ورد الفيفا بأن الأمر يحتاج لبعض الوقت.

تابع أن اللجنة قررت تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى بداية من شهر نوفمبر المقبل، وإذا لم يتم اللحاق سيتم تطبيقه بداية من الدور الثانى.

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أضاف أن الحكام المصريين سيخضعون لدورات تدريبية على تقنية الفار خلال الفترة المقبلة ولمدة شهرين قبل تطبيق تقنية الفيديو.

كان النادى الأهلى طالب اتحاد الكرة مؤخرا بتطبيق تقنية الفيديو وتحديدا عقب مباراة بيراميدز الأخيرة فى الكأس.