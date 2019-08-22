شكرا لقرائتكم لاعبو الأهلي عن المدرب الجديد: "لو ضعيف الشخصية.. يبقى عليه العوض"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مدرب النادي الاهلي الجديد يثير اهتمام اللاعبين خطفت قضية مدرب النادي الاهلي الجديد اهتمام لاعبى الفريق، الذين تحدثوا فيما بينهم عن عدة أمور خاصة بهذا المدرب، الذى سيتم الإعلان عنه فى غضون الأيام لقليلة المقبلة.

الأهلى أعلن إقالة مدربه الأورجويانى مارتن لاسارتى عقب الخسارة من بيراميدز السبت الماضى والخروج من كأس مصر.

لاعبو الأهلى أسهبوا فى الحديث عن المدرب الجديد وشغلت عدة أمور تفكير لاعبى الفريق سواء القدامى أم الجدد، فكثير منهم بل أن جميعهم تحدث عن شخصية المدرب وأكدوا أنه لابد أن تكون قوية بعدما عانى الفريق من "آفة" الشخصية الضعيفة لبعض المدربين الذين تعاقد معهم النادى مؤخراً.

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ويرى أصحاب هذا الرأى أن المدربين أصحاب الشخصية الضعيفة يفشلون سريعاً مع الفريق ولا يستطيعون السيطرة على غرفة خلع الملابس، وهو أمر لا يتناسب مع الأهلى فى ظل وجود عدد كبير من النجوم بالفريق.

وهناك بعض اللاعبين الذين تحدثوا عن نقطة أخرى لابد من توافرها فى المدرب القادم وهى ضرورة عدم اعتماد المدرب الجديد عن المعلومات، التى يحصل عليها من عديمى الثقة، حيث أكد هؤلاء أن بعض المدربين يأتون للأهلى بمعلومات من مترجمين أو أصدقاء لهم فى القاهرة أو من وسائل الإعلام، وهذا أمر لا يكون محل ثقة فى كثير من الأحيان.

وشدد أصحاب هذه الرؤية على ضرورة أن يستمد المدرب الجديد معلوماته من خلال متابعة اللاعبين فى التدريبات بجانب مشاهدة المباريات السابقة للفريق، فضلاً عن أهل الكفاءة والمصادر الموثوق فيها داخل النادى.

ومن المقرر أن يعلن الأهلى اسم مدربه الجديد خلال الأسبوع المقبل، حيث اقترب النادى من حسم المدرب القادم.