شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يستعد لأهلى بنى غازى بتدريبات بدنية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى صباح اليوم الخميس، التدريبات على هامش المعسكر المقام حاليا بمدينة 6 أكتوبر.

التدريبات اشتملت على الدوران حول أرضية الملعب تلاها تدريبات بدنية خفيفة خوفاً على اللاعبين من الإجهاد ثم التدريب على سرعة التسليم والتسلم تحت ضغط المدافعين، سعيا لاستعادة جاهزيتهم بشكل سريع فى ظل خوضهم للتدريبات على فترتين صباحية ومسائية بجانب المباريات التجريبية.

وفضل الجهاز الفنى للفريق اراحة اللاعبين أمس الاربعاء من خوض المران خشية تعرضهم لأى عمليات الارهاق.

Advertisements

وكان الفريق قد خاض وديتين أمام فريقى حرس الحدود وكوكاكولا حقق خلالهم الفوز فى الأولى والتعادل فى الثانية ويستعد لملاقاة انبى ودياً السبت المقبل فى ختام معسكر الدراويش بأكتوبر

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى فى دور الـ 32 للبطولة العربية والمقرر لها 13 سبتمبر المقبل

وأوقعت القرعة الإسماعيلى فى مواجهة مع أهلى بنى غازى بطل ليبيا ضمن منافسات دور الــ32 حيث يحتضن ملعب الإسماعيلية لقاء الذهاب فيما لم يتضح حتى الأن بشكل رسمى ملعب لقاء الإياب.