شكرا لقرائتكم لائحة الأهلي الجديدة.. ضياع البطولات = تطبيق الغرامات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يوجد اتجاه سائد داخل النادي الأهلي يطالب بتطبيق عقوبات مالية على اللاعبين خلال الفترة القادمة، حال إخفاق الفريق في المنافسة على الألقاب التي يشارك فيها المارد الأحمر على المستوى المحلي والقاري.

ويدرس مسئولو الأهلي هذا المقترح من أجل تحفيز اللاعبين على تحقيق البطولات واللعب بروح قتالية وبسالة أكثر ، للاستمرار في إسعاد الجماهير الحمراء، لاسيما أن الفريق غاب عن التتويج بدوري الأبطال الإفريقي في آخر 6 سنوات.

ويطالب بعض مسئولي الأهلي بأن يتم معاقبة اللاعبين حال الإخفاق في التتويج بالبطولات إعمالا بمبدأ الثواب والعقاب، حيث يتقاضون مكافآت مالية نظير حصد البطولات، ويجب أن يعاقبوا بالخصم من مستحقاتهم حال الفشل في جني الألقاب.

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وحقق الأهلي بطولة وحيدة من أصل 3 بطولات شارك خلالها في الموسم المنقضي، حيث توج بدرع الدوري المصري، فيما أخفق في تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا بعد الخسارة من صن داونز الجنوب إفريقي من دور الثمانية الإفريقي، وكذلك لقب كأس مصر بعد الخسارة من بيراميدز بهدف نظيف في دور الـ16 للبطولة.