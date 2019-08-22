شكرا لقرائتكم مدرب النادي الاهلي .. تقليص السير الذاتية بعد اجتماع الـ 7 ساعات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مدرب النادي الاهلي حديث الساعة قررت لجنة التخطيط بالنادى الأهلي، برئاسة الشيخ طه إسماعيل، تقليص عدد السير الذاتية الخاصة بالمدربين الأجانب المرشحين لقيادة القلعة الحمراء، خلال الفترة القادمة، لتصبح 5 فقط، ليتم بعدها المفاضلة بين كافة المدربين المرشحين علي مسئولي النادي، واختيار مدرب النادي الاهلي الجديد وفقا لرؤية المجلس الأحمر ولجنة التخطيط والمعايير المحددة لاختيار المدرب.

اجتماع 7 ساعات لحسم مدرب النادي الاهلي وعقدت لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء، اجتماع استمر قرابة 7 ساعات، بهدف دراسة السير الذاتية للقائمة النهائية المرشحة لحسم مدرب النادي الاهلي، واقتصرت الأمر على 5 سير ذاتية وصلت للنادى منذ ساعات وتم الاستقرار على استبعاد العديد من المدربين المرشحين ليصل العدد النهائي لـ 5 فقط. وعقدت لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء، اجتماع استمر قرابة 7 ساعات، بهدف دراسة السير الذاتية للقائمة النهائية المرشحة لحسم مدرب النادي الاهلي، واقتصرت الأمر على 5 سير ذاتية وصلت للنادى منذ ساعات وتم الاستقرار على استبعاد العديد من المدربين المرشحين ليصل العدد النهائي لـ 5 فقط.

اجتماع جديد لحسم مدرب النادي الاهلي مدرب النادي الاهلي سيتم حسمه من جانب لجنة التخطيط، التى ستعقد اجتماع جديد خلال ساعات قليلة، للمفاضلة بين المرشحين الخمسة لتولي الإدارة الفنية للقلعة الحمراء، حيث سيتم استبعاد ثنائى جديد من المرشحين، والإبقاء على 3 مدربين فقط ثم يتم عقد اجتماع آخر لمناقشة باقي السير الذاتية لحين الاستقرار على أسم مدرب النادي الاهلي الجديد بشكل نهائي. مدرب النادي الاهلي سيتم حسمه من جانب لجنة التخطيط، التى ستعقد اجتماع جديد خلال ساعات قليلة، للمفاضلة بين المرشحين الخمسة لتولي الإدارة الفنية للقلعة الحمراء، حيث سيتم استبعاد ثنائى جديد من المرشحين، والإبقاء على 3 مدربين فقط ثم يتم عقد اجتماع آخر لمناقشة باقي السير الذاتية لحين الاستقرار على أسم مدرب النادي الاهلي الجديد بشكل نهائي.

تحديد مدرب النادي الاهلي الأسبوع المقبل ومن المنتظر الإعلان عن مدرب النادي الاهلي الجديد، الأسبوع المقبل ليتولى المدير الفني المنتظر المسئولية الفنية بعدها استعدادا لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد، حيث سيكون أول مهامه الرسمية خلال مباراة السوبر المصري أمام الغريم التقليدي نادي الزمالك، والمقرر لها يوم 18 سبتمبر المقبل. ومن المنتظر الإعلان عن مدرب النادي الاهلي الجديد، الأسبوع المقبل ليتولى المدير الفني المنتظر المسئولية الفنية بعدها استعدادا لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد، حيث سيكون أول مهامه الرسمية خلال مباراة السوبر المصري أمام الغريم التقليدي نادي الزمالك، والمقرر لها يوم 18 سبتمبر المقبل. قررت لجنة التخطيط بالنادى الأهلي، برئاسة الشيخ طه إسماعيل، تقليص عدد السير الذاتية الخاصة بالمدربين الأجانب المرشحين لقيادة القلعة الحمراء، خلال الفترة القادمة، لتصبح 5 فقط، ليتم بعدها المفاضلة بين كافة المدربين المرشحين علي مسئولي النادي، واختيار مدرب النادي الاهلي الجديد وفقا لرؤية المجلس الأحمر ولجنة التخطيط والمعايير المحددة لاختيار المدرب.

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