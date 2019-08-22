ناشئو الطائرة يواجهون اليابان في ثالث لقاءات مونديال تونس غداً...

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جدة - عمرو شويل يواجه منتخب ناشئين الكرة الطائرة فى الحادية عشر صباح غدا الجمعة، مع نظيره اليابانى فى ثالث لقاءات الدور الأول ببطولة العالم المقامة فى تونس. ونجح منتخب ناشئين الطائرة فى تحقيق الفوز فى أولى مواجهاته أول أمس على نظيره الألمانى بطل أوروبا بنتيجة 3 /2 قبل أن يهزم الارجنتين بنتيجة 3/1 فى ثانى لقاءاته. وتضم قائمة منتخب مصر فى هذه البطولة كلا من اللاعبين ، محمد علوان و عمر ديغيام وأحمد عبد العظيم مروان النجار وعبد الرحمن الحسينى و أنس محمد وكريم إبراهيم وإياد محمد و محمد العرابى ويوسف نصير ويوسف جعفر و إبراهيم رسلان تحت قيادة حسن الحصرى المدير الفنى .

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