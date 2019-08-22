شكرا لقرائتكم المقاصة يرحب باستعادة أيمن حفنى فى الصيف الحالى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أيمن حفنى يرتبط بعلاقة وطيدة مع مسئولى المقاصة منذ إن كان لاعبا بالفريق الفيومى وتحدث مع مسئولى النادى الفيومى عن رغبته فى العودة إلى الفريق من جديد فى ظل طلبه الرحيل من الزمالك وهو ما رحب به مسئولى النادى الفيومى.
كان "الخليج 365" قد كشف رغبة أيمن حفنى فى الرحيل عن الزمالك فى 17 أغسطس الجارى وهو ما تأكد فى الساعات الجارية بعد تواصله مع النادى الفيومى للانضمام إلى صفوفه خلال هذه الفترة.
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