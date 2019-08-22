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المقاصة يرحب باستعادة أيمن حفنى فى الصيف الحالى...

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جدة - عمرو شويل يرحب مسئولو المقاصة، بضم أيمن حفنى صانع ألعاب الزمالك ولاعب الفريق الفيومى السابق، فى فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك لتعزيز الخط الأمامى للفريق الفيومى فى الموسم الجديد.

 

أيمن حفنى يرتبط بعلاقة وطيدة مع مسئولى المقاصة منذ إن كان لاعبا بالفريق الفيومى وتحدث مع مسئولى النادى الفيومى عن رغبته فى العودة إلى الفريق من جديد فى ظل طلبه الرحيل من الزمالك وهو ما رحب به مسئولى النادى الفيومى.

 

كان "الخليج 365" قد كشف رغبة أيمن حفنى فى الرحيل عن الزمالك فى 17 أغسطس الجارى وهو ما تأكد فى الساعات الجارية بعد تواصله مع النادى الفيومى للانضمام إلى صفوفه خلال هذه الفترة.

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