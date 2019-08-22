شكرا لقرائتكم علي معلول يخطر الأهلي بقراره النهائي بخصوص الرحيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبلغ مسئولو النادي الأهلي، التونسي علي معلول الظهير الأيسر ووكيل أعماله بعدم البت في أية عروض احتراف تأتي له خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لأن هناك قرار نهائي بعدم الاستغناء عنه الصيف الجاري مهما كانت قيمة العرض لحاجة الفريق لجهوده.

علي معلول مطلوب فى الخليج



وشهدت الفترة الماضية تلقي النادي الأهلي عروضاً بالجملة من أندية خليجية لضم علي معلول لكن النادي الأحمر أعلن أن هذا الأمر مرفوض مناقشته تماماً.

الأهلي يرفض رحيل علي معلول



وتحدث مسئولي النادي الأهلي مع علي معلول ووكيل أعماله مؤخراً بشأن هذه العروض وتم إبلاغ اللاعب بأن رحيله الصيف الجاري أمراً مرفوضاً شكلاً ومضموناً بسبب حاجة الفريق لجهوده.

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علي معلول يؤكد الاستمرار فى الأهلي



وتفهم الظهير الدولي التونسي وجهة نظر الأهلي وأبدى احترامه لقرار بقائه مؤكدا أنه مُستمر في النادي ولن يُفكر في عروض الاحتراف بل أنه سيغلق هذا الملف تماماً.

علي معلول يعود للقاهرة اليوم



ويعود علي معلول من تونس اليوم الخميس بعد انتهاء الإجازة التى حصل عليها، عقب انتهاء مباراة بيراميدز فى الكأس، والتي استغلها اللاعب للسفر لمسقط رأسه تونس لقضائها مع أسرته.

موعد مباراة الأهلي ضد نادي أطلع برة



واستبعد محمد يوسف المدير الفني المؤقت للأهلي علي معلول من حساباته فى مواجهة أطلع برة بطل جنوب السودان والمقرر إقامتها غداً الجمعة على ملعب برج العرب بالإسكندرية، والتي تأتى فى إياب دور الـ64 لبطولة دورى أبطال أفريقيا بعد فوز الفريق الأحمر ذهاباً برباعية نظيفة.