شكرا لقرائتكم "هات مدرب وسوق أزارو" شعار الأهلى خلال التفاوض مع وكلاء المدربين الأجانب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل مسئولو الأهلي البحث عن مدير فني صاحب شخصية قوية وسيرة ذاتية مميزة ليتولي القيادة الفنية للمارد الأحمر، خلفا لمارتن لاسارتي الذي تمت إقالته عقب فشله في قيادة الأهلي نحو التأهل إلى دور الثمانية الإفريقي.

وقام وكلاء المدربين الأجانب بعرض عدد كبير من السير الذاتية على الأهلي تمهيدا للتعاقد معه ، في المقابل استغل مسئولي القلعة الحمراء قيام الوكلاء بتقديم السير الذاتية للمدربين الخاصين بهم في عرض المغربي وليد أزارو عليهم لتسويقه والاستفادة من بيعه في الانتقالات الصيفية الجارية.

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واستغل مسئول الأهلي تهافت الوكلاء على التعامل مع الإدارة الحمراء في مطالبتهم بتسويق أزارو في ظل وجود رغبة ملحة داخل الإدارة الحمراء على عدم بقائه وفتح المجال للتعاقد مع مهاجم إفريقي سوبر خلال الانتقالات الصيفية الجارية.