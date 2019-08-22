موعد مباراة الزمالك والمقاصة فى كأس مصر وطريق أبناء ميت عقبة حتى النهائي...

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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الزمالك والمقاصة
في دور الثمانية من بطولة كأس مصر تم تعديله من لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم المصري، حيث يقام فى الثامنة مساء الأربعاء المقبل الموافق 28 أغسطس الجارى، على ستاد برج العرب بمحافظة الأسكندرية، بعد أن كان محدد لها التاسعة والنصف مساءاً .
موعد مباراة الزمالك والمقاصة
موعد مباراة الزمالك والمقاصة
الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأبيض يدخل اختبار قوى وصعب حيث يخرج الخاسر من البطولة مباشرة، وتعتبر كل مباراة فى البطولة مبارة كأس، وتعد هذه المباراة تاني مباراة له بعد مباراة الأياب للقلعة البيضاء أمام ديكاداها فى دور الـ 64 بدوري أبطال أفريقيا .
موعد مباراة الزمالك والمقاصة
موعد مباراة الزمالك والمقاصة
يواجه الفائز من مباراه الزمالك والمقاصة فريق الاتحاد السكندري في لقاء دور الأربعة، يوم الأحد من الأسبوع المقبل الموافق 1 سبتمبر 2019، والفائز من مباراة الاتحاد السكندري يتأهل للمباراة النهائية المقرر اقامتها فى 5 سبتمبر المقبل، فيما يواجه بيراميدز حرس الحدود فى دور الثمانية، والفائز منهم يواجه بتروجت فى دور الأربعة، والفائز منهم يتأهل للمباراة النهائية .
موعد مباراة الزمالك والمقاصة
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