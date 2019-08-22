شكرا لقرائتكم ناشئو الطائرة يهزمون الأرجنتين 3/1 فى بطولة العالم بتونس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق منتخب ناشئين الكرة الطائرة الفوز على نظيره الأرجنتينى بنتيجة 3/1 فى ثان لقاءات الدور الأول ببطولة العالم المقامة فى تونس. وكان منتخب ناشئين الطائرة نجح فى تحقيق الفوز فى أولى مواجهاته أمس على نظيره الألمانى بطل أوروبا بنتيجة 3 /2. Advertisements وتضم قائمة منتخب مصر فى هذه البطولة كلا من اللاعبين، محمد علوان وعمر ديغيام واحمد عبد العظيم مروان النجار وعبد الرحمن الحسينى وانس محمد وكريم ابراهيم وإياد محمد ومحمد العرابى ويوسف نصير ويوسف جعفر وإبراهيم رسلان.

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