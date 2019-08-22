شكرا لقرائتكم خاميس يكسب ثقة زيدان ويدخل حساباته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يبدو أن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، في طريقه لتغيير فكرته عن اللاعب الكولومبي خاميس رودريغيز، بعد أن قبل بقاءه مع الفريق هذا الموسم رغم أنه كان قاب قوسين أو أدنى من الرحيل خلال الفترة الماضية.

وأشارت صحيفة "أس" الإسبانية يوم الأربعاء إلى أن الخسارة التي مني بها ريال مدريد (3 - 7) أمام جاره أتلتيكو مدريد خلال فترة الاستعداد للموسم الجديد، دفعت إدارة النادي الملكي إلى التخلي مؤقتا عن فكرة بيع اللاعب الكولومبي، بعد أن كانت تراودها بشدة خلال الفترة الماضية.

وأوضحت الصحيفة أن زيدان أخبر إدارة ريال مدريد بأنه سعيد بتواجد خاميس رودريغيز مع الفريق بعدما لمس منه تغيرا كبيرا في الجانبين الشخصي والفني خلال التدريبات.

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وكان أحد الدلائل التي تشير بقوة إلى رضا زيدان عن رودريغيز هو قيامه بإدراج اسمه في قائمة ريال مدريد قبل مباراته الأولى في الدوري الإسباني "الليغا" هذا الموسم أمام سيلتا فيغو.

ويدرس زيدان في الوقت الراهن، طبقا لما قالته "أس"، الدفع برودريغيز في المباراة القادمة لريال مدريد في الليغا أمام بلد الوليد والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل.

وألمحت "أس" إلى أن المقاطع المصورة "فيديو" للتدريبات التي نشرها المركز الإعلامي لريال مدريد خلال اليومين الماضيين تعد دليلا أخر على التغيير الكبير الذي طرأ على وضع نجم منتخب كولومبيا داخل النادي الإسباني.

وظهر رودريغيز خلال تلك التدريبات في صورة النجم الذي بات يضطلع بمهام أكبر من ذي قبل، بعد أن كان قبل أسبوعين فقط ضمن البدائل التي قد يلجأ إليها ريال مدريد أو يتخلى عنها.