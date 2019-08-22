رونالدو يقر باعجابه بمسيرة ميسي

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



أقرّ نجم يوفنتوس البرتغالي كريستيانو رونالدو باعجابه بمسيرة قائد ونجم برشلونة الارجنتيني ليونيل ميسي، متحدثا عن المنافسة التي تجمع بينهما منذ اعوام عدة في مقابلة بثهاالتلفزيون البرتغالي.

وقال لاعب ريال مدريد الاسباني السابق الذي انتقل الى "بيانكونيري" في صيف 2018 لقناة "تي في آي" الاربعاء: "أنا معجب كثيرا بمسيرته حتى الآن، ومن ناحيته كان صرح سابقا انه تأثر بعد مغادرتي الدوري الاسباني لانه كان يقدر المنافسة التي كانت تجمعنا".

وتابع ابن الـ 34 عاما "انها خصومة جيدة موجودة في كرة القدم ولكنها ليست استثنائية. (الاميركي) مايكل جوردان كان لديه منافسين في كرة السلة، (البرازيلي الراحل) آيرتون سينا و(الفرنسي) ألان بروست جمعتهما منافسة كبيرة في الفورمولا واحد. القاسم المشترك بين الخصومة الكبيرة في الرياضة هي أنها صحيّة".

وبالنسبة لـ "سي آر7" فان تجمعه منافسة مع لاعب من طينة ميسي هو امر يدفعه دائما لتخطي نفسه وتقديم الافضل.

Advertisements

ورأى المهاجم الدولي البرتغالي الفائز بلقب افضل لاعب في العالم خمس مرات أنه لا يشك بأن "ميسي جعل مني لاعبا افضل والعكس صحيح (...) عندما أفوز بالألقاب فان ذلك يزعجه والأمر مشابه بالنسبة لي عندما يفوز بدوره".

وعندما سُئل عن علاقته خارج الملاعب مع "البرغوث" الذي يتقاسم معه الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بالكرة الذهبية، اشار رونالدو الى الاحترام المتبادل الذي يسود العلاقة بينهما.

وختم قائلا "لديّ علاقة احترافية ممتازة مع ميسي لاننا نتقاسم اللحظات ذاتها منذ 15 عاما (...) لم اتناول معه طعام العشاء، ولكن لما لا في المستقبل، لن أعارض ذلك".

وكان الاتحاد الاوروبي لكرة القدم (ويفا) أعلن عن ترشيح كل من ميسي ورونالدو والهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الانكليزي لجائزة أفضل لاعب في أوروبا لموسم 2018-2019. وسيعلن اسم الفائز خلال حفل سيقام في إمارة موناكو الفرنسية في 29 آب/أغسطس الحالي، حيث ستجرى ايضا قرعة دور المجموعات من دوري ابطال اوروبا.