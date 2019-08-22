كرة طائرة.. مصر تفوز على الأرجنتين في مونديال الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

واصل المنتخب المصري نتائجه الرائعة في بطولة العالم للشباب لكرة الطائرة بعد الفوز على المنتخب الأرجنتيني بثلاثة أشواط مقابل شوط وحيد في البطولة المقامة حاليًا في تونس ضمن مباريات الجولة الثانية.

المنتخب المصري افتتح مشواره أمس الأربعاء بالفوز على المنتخب الألماني بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل اثنين، ليحصد نقطتين في بداية مشواره مقابل نقطة للمنافس.

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واستطاع المنتخب المصري أن يفوز بصعوبة في الشوط الأول بنتيجة (25-23)، مقابل (25-16) في الشوط الثاني، ورد المنتخب الأرجنتيني بالفوز بالشوط الثالث بنتيجة (25-21)، قبل أن يتمكن المنتخب المصري من إنهاء المباراة بالفوز في الشوط الرابع بنتيجة (25-16) ليحسم اللقاء لصالحه.

بتلك النتيجة أصبح المنتخب المصري رصيده خمس نقاط حيث إذا فاز بمباراة (3-0) (3-1) يحصل على ثلاث نقاط، فيما إذا تحقق نتيجة (3-2) في الأشواط يحصل الفائز على نقطتين.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الثالثة مع منتخبات المكسيك وألمانيا والأرجنتين واليابان.