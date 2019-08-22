المحمدي بعد تمديد عقده: أتمنى أن يحالفنا الحظ في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعرب أحمد المحمدي لاعب أستون فيلا عن سعادته بعد تمديد تعاقده مع فريقه الإنجليزي لمدة موسم آخر.

وأعلن نادي أستون فيلا قبل قليل عن تمديد عقد الدولي المصري ليستمر مع الفريق خلال الموسمين المقبلين.

وخلال مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي للنادي الإنجليزي قال المحمدي: "سعيد لتمديد عقدي مع النادي لموسم آخر، فيلا نادِ كبير، وجماهير عظيمة".

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وأضاف: "منذ انضمامي إلى أستون فيلا كان هدفي الصعود بالفريق إلى الدوري الإنجليزي (بريميرليج)، لم ننجح في الموسم الأول وخسرنا أمام فولهام في ويمبلي، لكننا عدنا وتمكنا من الصعود في الموسم الماضي".

وتابع: "تشامبيونشيب في الدوري الأصعب في العالم فيما يتعليق بالصعود، لقد نجحنا وقدمنا موسما مميزا".

وواصل: "الأمور كانت صعبة في البداية، اللعب في الدوري الإنجليزي ليس سهلًا، قدمنا أداء جيدا في الجولتين الأولى والثانية وأتمنى أن يحالفنا الحظ".

الجدير بالذكر أن فيلا يشارك حاليًا في الدوري الإنجليزي (بريميرليج) بعد صعوده من تشامبيونشيب بعد الفوز على ديربي كاونتي في نهائي البلاي أوفس.