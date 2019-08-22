وفاة مهاجم الزمالك السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
توفي الدولي الغاني السابق جونيور أجوجو مهاجم الزمالك الأسبق، اليوم الخميس، بعد تدهور صحته إثر تعرضه لجلطة في المخ.
صحيفة "غانا سوكر نت" قالت إن صاحب الـ40 عامًا توفي صباح اليوم الخميس في العاصمة الإنجليزية لندن حيث كان يعاني اللاعب من المرض منذ عام 2015.
أجوجو سبق وأن لعب في مصر وتحديدًا مع فريق الزمالك في موسم (2008 - 2009) عندما انتقل إلى العملاق الأبيض قادمًا من فريق نوتنجهام فورست الإنجليزي.
وخاض أجوجو 27 مباراة دولية بقميص المنتخب الغاني استطاع من خلالها أن يسجل 27 هدفًا.
جدير بالذكر أن أجوجو قاد منتخب بلاده للحصول على المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية نسخة 2008 والتي استضافتها بلاده حيث سجل هدفًا أمام منتخب كوت ديفوار في مباراة انتهت نتيجتها (4-2) لصالح "البلاك ستارز" ضمن لقاء تحديد المركز الثالث والرابع.
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