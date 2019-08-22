مدرب المنتخب الأولمبي: قد نسير على أسلوب "المعلم" مع اللاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد وائل رياض المدرب المساعد للمنتخب الأولمبي المصري، أن فريقه لا يعاني من أي ضغط بعد نتائج المنتخب الأول في كأس الأمم الأفريقية والتي استضافتها مصر مؤخرًا.

وأضاف رياض في تصريحات عبر شاشة "تايم سبورت" اليوم الخميس :"نعاني من ضغط إيجابي خاصة بعد النتائج الرائعة التي يحققها منتخبات الشباب في مختلف الرياضات ويأتي بالطبع من أبرزهم فريق اليد المتوج بكأس العالم للناشئين".

وأضاف المدرب المساعد للمنتخب المصري خلال تصريحاته :"نريد الظهور بشكل جيد نظرًا لإقامة نهائيات أمم أفريقيا على أرضنا وهيّ في نفس الوقت المؤهلة لأولمبياد طوكو 2020".

ومن المقرر أن يخوض المنتخب المصري الأولمبي مباراتين وديتين أمام نظيره السعودي في سبتمبر المقبل حيث تُعد هذه المواجهة في صورة دولية.

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وحول قوام المنتخب المصري، أوضح :"وضعنا القوام الأساسي للمنتخب إلا لم نستقر على الأسماء المرشحة للمشاركة حتى الآن".

وتابع :"نريد الاستعانة بلاعبين يشاركوا بصورة منتظمة مع أنديتهم إلا أننا قد نضع بعض الاستثنائات ونسير على أسلوب حسن شحاتة مدرب منتخب مصر الأسبق مع اللاعب محمد عبد الوهاب".

وفسّر مدرب المساعد للمنتخب الأولمبي تصريحاته :"حسن شحاتة في بطولة الأمم الأفريقية 2006 كان يعتمد على عبد الوهاب على الرغم من عدم مشاركته مع الأهلي إلا أنه أثبت نفسه في البطولة بأكملها".

وعن نتائج مباريات المنتخب الأولمبي الأخيرة، قال :"لا نهتم بالنتائج فهّي ليست مؤشر على صعودنا للأولمبياد من عدمه".