رسميًا.. أستون فيلا يمدد عقد المحمدي لموسم آخر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

مدد المصري أحمد المحمدي لاعب أستون فيلا تعاقده مع ناديه الإنجليزي لمدة موسم آخر.

وفي بيان النادي عبر الموقع الرسمي قال: "يسعد نادي أستون فيلا أن يعلن أن أحمد المحمدي قد وقع عقد تمديد لمدة سنة مع النادي".

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المحمدي انضم إلى فيلا في فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2017/2018 قادمًا من هال سيتي.

البالغ من العمر 31 عامًا، شارك بقميص فيلا في 89 مباراة بمختلف البطولات، سجل هدفين وصنع 13.

الجدير بالذكر أن فيلا يشارك حاليًا في الدوري الإنجليزي (بريميرليج) بعد صعوده من تشامبيونشيب بعد الفوز على ديربي كاونتي في نهائي البلاي أوفس.