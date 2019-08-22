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أول رد فعل من الزمالك بعد فيديو كهربا وحصوله على البطاقة الدولية

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Ahmed Khaled 0 تبليغ

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شهدت الساعات القليلة الماضية تواصل مسؤلو نادي الزمالك مع المحامي الدولي المكلف من نادي الزمالك في أزمة محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الفريق السابق وافيس البرتغالي حاليا من أجل معرفة موقف النادي في القضية حتى الآن

وكان نادي الزمالك قد تقدم بشكوى ضد محمود كهربا في المحكمة الدولية والفيفا وتضمنت عقود اللاعب وجميع المستندات التي تدينه بجانب مستندات أخرى تثبت تمرده وانقطاعه عن التدريبات

كما تضمنت الشكوى الأوراق التي تثبت توقيع “كهربا” على العقود التي تم توثيقها مؤخرا ومقطع فيديو بتصريحات من اللاعب يثبت صحة موقف النادي وبجانب تصريحات لمسئولي اتحاد الكرة المصري واعتراف منهم بصحة عقد اللاعب مع القلعة البيضاء حيث يتمسك مسؤولو النادي بإيقاف اللاعب والحصول على تعويض مالي كبير

ويذكر أن كهربا أعلن أمس عن وصول بطاقته الدولية وأنه أصبح جاهزًا للمشاركة مع فريق أفيس البرتغالى بعد انتقاله إليه يوليو الماضى

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