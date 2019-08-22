زي النهاردة.. مانشستر سيتي يتعاقد مع البلجيكي فينسنت كومباني

في مثل هذا اليوم عام 2008 تعاقد مانشستر سيتي الإنجليزي مع المدافع البلجيكي فينسنت كومباني قادماً من هامبورج الألماني مقابل 6 مليون جنيه إسترليني.

وخاض كومباني 360 مباراة مع مانشستر سيتي في مختلف المسابقات سجل خلالها 20 هدفاً، وحصد خلالها 12لقب منها 4ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز ومثلها لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية ولقبين لكأس الاتحاد الإنجليزي ولقبين للدرع الخيرية.

وتم اختيار قائد الفريق الإنجليزي كأفضل لاعب في مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريمرليج" مرة

واحدة، وتواجد فى التشكيلة المثالية للمسابقة في ثلاث مناسبات.

وفي مايو الماضي قرر بعد كومباني الرحيل لفريقه السابق أندرلخت في لمدة 3 مواسم، كلاعب ومدرب في نفس الوقت بعد المحادثات التي تمت مؤخرا بينه وبين مسؤولي النادي.

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وأشار وقتها كومباني الى أن هذا القرار يعد مفاجأة بالنسبة للكثير، لكنه القرار الأكثر عاطفية وعقلانية اتخذه على الإطلاق، وتحدث عن كونه

يعد من أبناء أندرلخت ولعب له منذ كان في السادسة من عمره.

وبعد رحيل البلجيكي عن الفريق السماوي علق خلدون مبارك رئيس نادي مانشستر سيتي علي رحيل كومباني قائلا "كان هناك العديد من المساهمين في نهضة النادي، لكن يمكن القول، بأنه لا يوجد أهم من كومباني، لاعب موهوب للغاية، لقد كان بمثابة شريان الحياة والقلب النابض للنادي".

بدأ كومباني مسيرته مع اندرلخت عام 2001 حتي تم تصعيده للفريق الأول عام 2003 وغادره في 2006 لينضم إلي هامبورج الألماني وحصد معه لقبين للدوري البلجيكي وتوج بجائزة لاعب العام في الفريق عام 2004