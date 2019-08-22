شوقي غريب يتمسك بحضور الجمهور في وديتي المنتخب الأوليمبي

تمسك شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، بحضور الجماهير، في وديتي الفراعنة أمام السعودية يومي 7 و10 سبتمبر المقبل.
ويرغب المدير الفني في حضور الجماهير حتى يعتاداللاعبون على اللعب في وجود جمهور خصوصًا وأنه من المتوقع أن يكون حضور الجماهير بكثافة خلال بطولة أفريقيا المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.
أكد غريب أن المنتخب تلقى العديد من العروض لإقامة وديات خارجية دون أن يتحمل اتحاد الكرة أي أعباء مادية لكنه رفض لرغبته في أن يخوض الفريق وديتيه في حضور الجمهور المصري.
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