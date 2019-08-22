محمد فوزي يوجه رسالة لجمهور الإسماعيلي

حرص محمد فوزي حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي على توجيه رسالة لجمهور الدراويش قبل إنطلاق الموسم الجديد.
وقال فوزي في تصريحات خاصة لـ "الوفد" لجمهور الإسماعيلي "أنشاء الله هنتهعب ونعمل كل ما بوسعنا، وهنموت نفسنا في الملعب لكي نرجع الدراويش في مكانته الطبيعية".
وأضاف اللاعب أنه أحيانًا يتأثر بـ أراء الجماهير والنقاد، ولكنه دائمًا قادر على العودة سريعًا لإرضاء الجميع ليكون عند حسن ظن جمهور الإسماعيلي ومحبي النادي.
وكان جدد النادي الإسماعيلي تعاقدة مع الحارس الأول للفريق لمدة خمس مواسم، خلال موسم الإنتقالت الصيفية الجاري.
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