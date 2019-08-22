تعرف على مواعيد مباريات افتتاح الدوري السعودي للمحترفين

تنطلق اليوم الخميس، منافسات بطولة دورى كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وتفتتح البطولة بمباراة النصر السعودى ضد نظيره ضمك الصاعد حديثًا للدرجة الأولى.
يلتقى فريق النصر نظيره ضمك فى تمام الساعة 6:00 بتوقيت مصر، 7:00 بتوقيت السعودية وتقامالمباراة على ملعب الملك فهد الدولى .
على الجانب الآخر يواجه فريق أهلى جدة نظيره فريق العدالة الصاعد حديثًا فى الجولة الأولى من بطولة الدورى السعودى للمحترفين والمقرر لها فىتمام الساعة 7:50 بتوقيت مصر، 8:50 بتوقيت السعودية ويقام اللقاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية .
الجدير بالذكر أن نادى النصر أنهى مشواره فى الدورى السعودى للمحترفين الموسم الماضي، وهو يحتل صدارة الدورى برصيد 70 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الهلال والذى احتل وصافة الدورى برصيد 69 نقطة.
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