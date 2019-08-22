إبراهيم سعيد يوجه رسالة إلى كهربا.. والأخير يرد

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أعاد إبراهيم سعيد لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، نشر تغريدة تضمنت إعلان محمود كهربا لاعب نادي أفيس البرتغالي، وصول البطاقة الدولية له.
وجه إبراهيم سعيد رسالة إلى كهربا جاء فيها:"أنت عارف إني بحبك، وقف بقي كلام وركزربنا يوفقك في اللي جاي، متزعلش الناس منك جماهير الزمالك مش طرف في مشكلتك وهما بيحبوك على فكرة متخسرهمش، ربنا يوفقك في اللي جاي".
ومن جانبه أعاد كهربا نشر تغريدةإبراهيم سعيد وتذيلها بتعليق:"أنت أخويا وربنا يعلم وجمهور الزمالك المحترم عمره ما هيكون طرف أنا عمري مادخلت الجمهور طرف في مشاكلي مع أشخاص بالعكس تمامًا... أنا بقدر جمهور الزمالك الأصيل وليس الأشخاص المندسون ذوي الأغراض فهم ليسو من هذا الجمهور والطرف فالمشكلة عارف نفسه متقلقش أخوك مركز أوي".
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