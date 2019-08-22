صور.. وزير الرياضة يهنئ شباب الطائرة بالفوز على الأرجنتين

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على حضور مباراة منتخب مصر الوطني للكرة الطائرة للشباب تحت ١٩ سنة أمام نظيره الأرجنتيني والتي فاز فيها منتخبنا بنتيجة 3/1 اليوم الخميس ضمن الجولة الثانية ببطولة العالم والمقامة في تونس خلال الفترة من 18 إلى 30 أغسطس الجاري بمشاركة 20 منتخبنا.

نزل صبحي إلى أرض الملعب عقب المباراة وهنا اللاعبين والجهاز الفني والإداري بتحقيق الفوز الثاني وطالبهم بتقديم كل ما لديهم لإضافة إنجاز جديد للرياضة المصرية.

كان منتخبنا قد حقق فوزا مهما أمس بالجولة الأولى على نظيره الألماني بطل العالم بنتيجة 3/2، قبل أن يفوز على

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اليابان في الجولة الثانية ليتصدر المجموعة ويقترب بقوة من التأهل إلى دور الثمانية في إنجاز جديد للرياضة المصرية.

ويلعب منتخبنا ضمن المجموعة الثالثة والتي ضمت إلى جانب الفراعنة كل من اليابان والأرجنتين وألمانيا والمكسيك.

يرأس بعثة منتخب مصر جابر عبد العاطي، ويقود الفريق فنيا حسن الحصري يعاونه ناصر على مدرب والمحلل التقني مصطفى صالح، والمدير الإداري ناصر حمدي، والدكتور مصطفى يسري للعلاج الطبيعي.