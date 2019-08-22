رئيس المقاصة يكشف خطة ميدو للفوز على الزمالك في كأس مصر

كشف اللواء محمد عبدالسلام، رئيس نادي مصر المقاصة، بأن فريق الكرة بالنادي، تحت قيادة أحمد حسام ميدو، المدير الفني للفريق، تم تأهيله وتجهيزه لحصد البطولات في الموسم الجديد، مضيفًا أن الفريق خاض فترة إعداد قوية وجيدة بدأت من منتصف شهر يوليو الماضي، للاستعدادات للموسم الجديد، ومباراة الزمالك، في دور الـ8 لبطولة كأس مصر.

وأوضح رئيس المقاصة، أن مباراة الزمالك في غاية الصعوبة،

خصوصًا أن المنافس جاهز فنيًا وبدنيًا، ولعب مباريات رسمية قوية طوال الفترة الأخيرة، بينما الفريق الفيومي بعيدًا من الاحتكاك الرسمي منذ يونيو الماضي بعد نهاية الدوري.

أضاف محمد عبدالسلام، بأن المقاصة جاهز للمفاجأة وتحقيق الفوز على الزمالك، وستكون المباراة طريق الفريق الفيومي لتحقيق بطولة الكأس، باعتبار أن الزمالك أقوى الفرق المتأهلة

والمرشح للفوز بالكأس، وتعاهد ميدو مع اللاعبين لتحقيق الفوز لتكون خطوة كبيرة لتحقيق أول لقب محلي.

كشف رئيس المقاصة، بأن ميدو خلال فترة وجيزة، استطاع تحقيق المعادلة الصعبة في خلق سياسية الحب والانضباط والالتزام والعدل والحزم داخل صفوف الفريق، وهو ما جعله محبوبًا من جميع اللاعبين، خصوصًا أنه خلق روحًا من التحدي داخل صفوف الفريق.

أضاف محمد عبدالسلام، أن مجلس الإدارة يدعم ويساند الجهاز الفني بقيادة ميدو، بمنتهى القوة، وقام بتلبية جميع الطلبات لتحقيق نتائج جيدة خلال الموسم الجديد والمنافسة بقوة.