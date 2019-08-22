برج العرب يستضيف نهائي كأس مصر

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، برئاسة عامر حسين، إقامة نهائي كأس مصر يوم 5 سبتمبر المقبل في ملعب برج العرب في الإسكندرية. سبتمبر المقبل في ملعب برج العرب في الإسكندرية. يسعى اتحاد الكرة للحصول على موافقة الأمن لحضور الجماهير في المباراة، بعدما وافقت الجهات الأمنية على إقامة اللقاء في برج العرب.

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