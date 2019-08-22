إبراهيم أبو اليزيد: الإسماعيلي بوابتي لدخول المنتخب والإحتراف

أعرب إبراهيم أبو اليزيد المنضم حديثًا للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، عن سعادته بالإنضمام إلى الدراويش قادمًا من الداخلية خلال موسم الإنتقالات الصيفية الجاري .
وقال أبو اليزيد في تصريحات خاصة لـ "الوفد" أن الناديالإسماعيلي سيكون بوابته لدخول المنتخب والإحتراف الخارجي.
وأكد اللاعب أنه يسعى لتطوير مستواة دائمًا لكي يحجز مكانًا داخل المنتخب قبل خوض منافسات تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية
وأشار اللاعب أن أي لاعب يرغب في الإحتراف الخارجي، وهذا يمثل له حلم منذ الطفولة.
ووعد اللاعب جمهور الإسماعيلي قائلًا أنه سيكون على قدر مسؤلية القميص الأصفر، وسيفعل كل شىء من أجلهم ومن أجل الدراويش.
ويستعد الدراويش لخوض منافسات الدوري الممتاز للموسم الجديد بجانب البطولة العربية وكأس مصر.
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