رياضة | اتحاد الكرة يدعم مدحت عبد العزيز الحكم السابق ماديا بسبب مرضه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة يدعم مدحت عبد العزيز الحكم السابق ماديا بسبب مرضه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، صرف شيكا خاصا بالحكم الدولي السابق مدحت عبدالعزيز، على خلفية دخوله المستشفى بالساعات بالماضية.

جاء ذلك بعد تدخل من سمير محمود عثمان رئيس لجنة الحكام، والذي طالب بالوقوف بجانب عبدالعزيز والتوقيع على شيكا لإعانته، دون الإفصاح عن قيمته المادية.

وكان مدحت عبد العزيز أجري عملية جراحية بالمخ بعد تعرضه لنزيف عام 2014، قبل أن يعاوده المرض 2018 وحتى الآن.