رياضة | لجنة المسابقات تعلن موعد نهائي كأس مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لجنة المسابقات تعلن موعد نهائي كأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، عن إقامة نهائي مسابقة كأس مصر على ملعب برج العرب بالإسكندرية، يوم 5 سبتمبر المقبل.

واتفق حسين مع شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي، على إقامة النهائي في هذا الموعد على أن يحصل على لاعبي الفريقين المنضمين بعد المباراة، استعدادا لمواجهة السعودية، وديا يومي 7 و 10 من الشهر المقبل.

ويستعد المنتخب الأوليمبي لنهائيات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والمقرر إقامتها بالقاهرة نوفمبر المقبل، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.