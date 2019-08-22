رياضة | بعد وفاته.. ماذا قدم الغاني جونيور أجوجو مع الزمالك؟ (أرقام)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد وفاته.. ماذا قدم الغاني جونيور أجوجو مع الزمالك؟ (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير إعلامية غانية عن وفاة جونيور أجوجو، مهاجم نادى الزمالك السابق، صباح اليوم الخميس بالعاصمة الإنجليزية "لندن"، وكانن يعاني اللاعب من جلطة دماغية أصابته بعجز عن الحديث بصورة طبيعية منذ عام 2015.

أرقام الغاني "أجوجو" مع الزمالك:

جونيور أجوجو انتقل لصفوف الزمالك مطلع شهر يوليو لعام 2008 قادمًا من صفوف نوتنجهام فورست الإنجليزي، وذلك بعد تألقه اللافت للأنظار رفقة المنتخب الغاني في بطولة أمم إفريقيا 2008.

ولعب "أجوجو" 16 مباراة مع الزمالك في مختلف البطولات (11 بالدوري الممتاز - 4 في دوري أبطال إفريقيا - 1 مباراة بالسوبر المصري)، وبلغ عدد دقائق اللعب الفعلية للاعب الغاني مع الفارس الأبيض (113 دقيقة لعب).

سجل جونيور أجوجو 4 أهداف بقميص الزمالك وصنع هدفًا وحيدًا وحصل على بطاقتين صفراء.

Advertisements

رحل "أجوجو" عن الزمالك بشكل مفاجئ بسبب عدم رضاه علي طريقة إدارة النادي وقتها وقام بفسخ تعاقده من طرف واحد عام 2009، وقام بتقديم عدة شكاوي للإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد الزمالك مطالبًا بحصوله على مستحقاته المتأخرة، واستمرت القضايا بينه وإدارة القلعة البيضاء فترة طويلة.

أندية لعب لها جونيور أجوجو:

لعب جونيور أجوجو لعدة أندية خلال مشواره الكروي أبرزها (شيفيلد وينزداي - أولدهام أتليتك - تشيستر سيتي - تشيستر فيلد - لينكولن سيتي - شيكاغو فاير - كولورادو - كوينز بارك رينجرز - بريستور روفرز - نوتنجهام فورست - الزمالك - أبول ليماسول - هيبرينيان الاسكتلندي)

حصل على لقب بطولة كأس الدوري الأمريكي 2001 مع فريق سان خوسيه إيرثكويكس، و بطولة كأس قبرص 2010 مع أبول ليماسول، ووصيف دوري الدرجة الأولي الإنجليزي مع نوتنجهام 2007-2008، كما حصل على المركز الثالث مع منتخب غانا ببطولة أمم إفريقيا 2008.

إعتزاله:

اعتزل جونيور أجوجو كرة القدم عام 2012 مع فريق هيبرينيان الاسكتلندي، وتعرض بعدها للإصابة بـ"جلطة دماغية" دخل على إثرها للمستشفي، وأصابته بعجز عن "الحديث" بشكل طبيعي.