رياضة | رئيس المقاصة: مباراة الزمالك في غاية الصعوبة وجاهزون لحصد البطولات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس المقاصة: مباراة الزمالك في غاية الصعوبة وجاهزون لحصد البطولات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف اللواء محمد عبد السلام ، رئيس نادي مصر المقاصة ، بأن فريق الكرة بالنادي تحت قيادة أحمد حسام ميدو ، المدير الفني للفريق ، تم تأهيله وتجهيزه لحصد البطولات في الموسم الجديد ، مضيفا ان الفريق خاض فترة إعداد قوية وجيدة بدأت من منتصف شهر يوليو الماضي للاستعدادات للموسم الجديد ومباراة الزمالك في دور ال 8 لبطولة كاس مصر .
وأوضح رئيس المقاصة ان مباراة الزمالك في غاية الصعوبة ، خاصة أن المنافس جاهز فنيا وبدنيا ويلعب مباريات رسمية قوية طوال الفترة الاخيرة ، بينما الفريق الفيومي بعيدا عن الاحتكاك الرسمي منذ يونيو الماضي بعد نهاية الدوري .
وأضاف محمد عبد السلام ، بأن المقاصة جاهز للمفاجأة وتحقيق الفوز علي الزمالك، وستكون المباراة طريق الفريق الفيومي لتحقيق بطولة الكأس، باعتبار أن الزمالك اقوي الفرق المتأهلة والمرشح للفوز بالكأس ، وتعاهد ميدو مع اللاعبين لتحقيق الفوز لتكون خطوة كبيرة لتحقيق اول لقب محلي .
وكشف رئيس المقاصة ، بأن ميدو خلال فترة وجيزة ، استطاع تحقيق المعادلة الصعبة في خلق سياسية الحب والانضباط والالتزام والعدل والحزم داخل صفوف الفريق ، وهو ما جعله محبوبا من جميع اللاعبين ، خاصة وأنه خلق روح من التحدي داخل صفوف الفريق .
وأضاف محمد عبد السلام ، بان مجلس الادارة يدعم ويساند الجهاز الفني بقيادة ميدو ، بمنتهى القوية وقام بتلبية جميع الطلبات لتحقيق نتائج جيدة خلال الموسم الجديد والمنافسة بقوة.