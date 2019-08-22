رياضة | رئيس المقاصة: مباراة الزمالك في غاية الصعوبة وجاهزون لحصد البطولات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس المقاصة: مباراة الزمالك في غاية الصعوبة وجاهزون لحصد البطولات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف اللواء محمد عبد السلام ، رئيس نادي مصر المقاصة ، بأن فريق الكرة بالنادي تحت قيادة أحمد حسام ميدو ، المدير الفني للفريق ، تم تأهيله وتجهيزه لحصد البطولات في الموسم الجديد ، مضيفا ان الفريق خاض فترة إعداد قوية وجيدة بدأت من منتصف شهر يوليو الماضي للاستعدادات للموسم الجديد ومباراة الزمالك في دور ال 8 لبطولة كاس مصر .

وأوضح رئيس المقاصة ان مباراة الزمالك في غاية الصعوبة ، خاصة أن المنافس جاهز فنيا وبدنيا ويلعب مباريات رسمية قوية طوال الفترة الاخيرة ، بينما الفريق الفيومي بعيدا عن الاحتكاك الرسمي منذ يونيو الماضي بعد نهاية الدوري .

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