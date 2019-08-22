رياضة | مصطفى طلعت يفاضل بين عروض محلية وخارجية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصطفى طلعت يفاضل بين عروض محلية وخارجية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تلقى مصطفى طلعت قائد نادي وادي دجلة عدة عروض من الدوري الممتاز و أندية خارجية خلال الساعات القليلة الماضية خاصة بعد انتهاء تعاقده مع وادي دجلة.
ويفاضل طلعت بين هذه العروض لاختيار الأفضل له مؤكدا أنه سيحسم مصيره خلال الساعات القليلة المقبلة.
ولعب طلعت دورا هاما في بقاء وادي دجلة الموسم الماضي بالدوري سواء بالاداء المميز الذي قدمه مع الفريق أو في دوره كقائد.
وانتقل طلعت لوادي دجلة في يناير الماضي قادما من حرس الحدود.
الجدير بالذكر أن مصطفى طلعت أحد ابناء النادي الأهلي وخاض العديد من التجارب الاحترافية في الدوري البلجيكي و المصري.