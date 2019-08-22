رياضة | كلوب: أتمنى أن يقوم بايرن ميونخ بمعالجة كوتينيو نفسيًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب: أتمنى أن يقوم بايرن ميونخ بمعالجة كوتينيو نفسيًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، عن لاعبه السابق البرازيلي فيليب كوتينهو لاعب فريق برشلونة والمنتقل حديثًا إلى بايرن ميونخ الألماني، لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وتغنى كلوب، في إمكانيات كوتينهو من خلال حديثه مع صحيفة "كيكر الألمانية"، حيث أكد أنه يستطيع التحكم في الفريق ويستطيع اللعب فى مركز صانع الألعاب، بالإضافة إلى الجناح الأيسر.

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وتابع، "كوتينهو يعد لاعب قوي جدا في المساحات الضيقة، وجيد أيضًا في المساحات الكبيرة، فهو يشبه كثيرا الإيطالي ديل بيرو لاعب يوفنتوس وأسطورة إيطاليا السابق، بالدخول إلى العمق من الجهة اليسرى والتسديد بقوة".