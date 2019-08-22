رياضة | محمد يوسف قد يدفع بـ محمود وحيد أمام إطلع بره

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد يوسف قد يدفع بـ محمود وحيد أمام إطلع بره والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينوي محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إجراء بعض التعديلات على تشكيل الفريق أمام إطلع بره بطل جنوب السودان، بدوري أبطال إفريقيا.

ويدرس يوسف،الاعتماد على محمود وحيد بالجبهة اليسرى، في ظل حصول التونسي علي معلول على إجازة للسفر إلى بلاده والإطمئنان على نجله وأسرته.

كما سيعتمد على وليد سليمان في مركز صانع الألعاب بدلا من صالح جمعة، بالإضافة إلى التغير الهجومي باللعب بصلاح محسن على حساب المغربي وليد أزارو، والذي ظهر بأداء متواضع الفترات السابقة.