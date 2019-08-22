رياضة | مصر تفوز على الأرجنتين ببطولة العالم للطائرة للناشئين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تفوز على الأرجنتين ببطولة العالم للطائرة للناشئين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز منتخب مصر للكرة الطائرة تحت 19 سنة على الأرجنتين 3-1 في ثاني مبارياته ببطولة العالم للكرة الطائرة المقامة بتونس.

وتقام بطولة العالم للناشئين للكرة الطائرة تحت 19 سنة، بتونس خلال الفترة من 21 حتى 30 اغسطس.

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و استطاع منتخب مصر للكرة الطائرة أن يحقق أمس فوزه الأول ببطولة العالم وذلك ألمانيا بطل أوروبا.

وتضم مجموعة مصر كل من الأرجنتين و المكسيك و ألمانيا و اليابان.