رياضة | مصر تفوز على الأرجنتين ببطولة العالم للطائرة للناشئين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تفوز على الأرجنتين ببطولة العالم للطائرة للناشئين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
فاز منتخب مصر للكرة الطائرة تحت 19 سنة على الأرجنتين 3-1 في ثاني مبارياته ببطولة العالم للكرة الطائرة المقامة بتونس.
وتقام بطولة العالم للناشئين للكرة الطائرة تحت 19 سنة، بتونس خلال الفترة من 21 حتى 30 اغسطس.
و استطاع منتخب مصر للكرة الطائرة أن يحقق أمس فوزه الأول ببطولة العالم وذلك ألمانيا بطل أوروبا.
وتضم مجموعة مصر كل من الأرجنتين و المكسيك و ألمانيا و اليابان.