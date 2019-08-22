رياضة | الأهلي يختتم تدريباته اليوم استعدادا لـ إطلع بره

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يختتم تدريباته اليوم استعدادا لـ إطلع بره والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة محمد يوسف المدير الفني المؤقت، تدريباته اليوم بمعسكره بالإسكندرية، استعدادا لمواجهة إطلع بره بطل جنوب السودان، بدوري أبطال إفريقيا.

ويشهد مران اليوم محاضرة بالفيديو من المدير الفني للاعبين، لتحديد أخطاء المواجهة السابقة، والوقوف على طريقة اللعب.

ويلتقي الأهلي إطلع بره، مساء غد الجمعة على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.