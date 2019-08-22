رياضة | خاص.. حقيقة اقتراب عماد النحاس من تدريب الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. حقيقة اقتراب عماد النحاس من تدريب الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر مقرب من عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب حقيقة الأنباء التي ترددت حول موافقته على توليه مهمة المدرب العام في الجهاز الفني الجديد الذي سيتولى تدريب الأهلي خلفًا للمقال مارتن لاسارتي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" النحاس لم يتلقى أي اتصالات رسمية من جانب مسئولو الأهلي لشغل منصب المدرب العام في الجهاز الفني الجديد لفريق الكرة وما يتردد ليس له أساس من الصحة.

وأضاف المصدر بأن فرص النحاس في البقاء على رأس القيادة الفنية للمقاولون العرب ستكون الأقرب من العمل مدربًا عامًا في الجهاز الفني لفريق الأهلي.