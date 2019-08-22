رياضة | أستون فيلا يمدد عقد أحمد المحمدي لموسم اخر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أستون فيلا يمدد عقد أحمد المحمدي لموسم اخر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام نادي أستون فيلا الإنجليزي اليوم، الخميس، بالاعلان عن تمديد عقد اللاعب المصري أحمد المحمدي لمدة موسم .

وحسب ماذكره الموقع الرسمي لنادي أستون فيلا أن المحمدي الذي وقع اليوم على تمديد عقده لمدة موسم أخر.

وكان عقد أحمد المحمدي مع أستون فيلا ينتهي بنهاية الموسم الحالي، قبل أن يعلن النادي الانجليزي عن تمديد التعاقد لمدة موسم أخر.

ويلتقي غداً الجمعة ناديا أستون فيلا وإيفرتون بملعب "فيلا بارك"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".