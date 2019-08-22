رياضة | عاجل.. وفاة أجوجو نجم الزمالك السابق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. وفاة أجوجو نجم الزمالك السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توفى منذ قليل المهاجم الغانى جونيور أجوجو لاعب نادى الزمالك السابق ومنتخب غانا عن عمر يناهز الـ 40 عام.

وكان أجوجو أحد نجوم منتخب البلاك ستارز مما جعل نادى الزمالك يتعاقد معه بعد تألقه فى كأس الأمم الإفريقية 2008 والتى أقيمت في غانا.

ولكن لم يستمر اللاعب طويلاً مع القلعة البيضاء وإستمر دائماً إسمه يتردد رغم رحيله بسبب القضايا المادية التى كانت بينه وبين الزمالك.

وأكد موقع "غانا سوكر نت" أن اللاعب توفي في العاصمة الإنجليزية لندن صباح اليوم الخميس.

