رياضة | منتخب مصر للريشة الطائرة تكتسح اريتريا بنتيجة 5-0

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب مصر للريشة الطائرة تكتسح اريتريا بنتيجة 5-0 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق منتخب مصر للريشة الطائرة الفوز على نظيره منتخب إريتريا بنتيجة 5-0 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن مباريات دورة الألعاب الإفريقية المقامة في المغرب حيث تقام منافسات الريشة الطائرة في مدينة كازابلانكا.

فاز أحمد صالح في المباراة الأولى بنتيجة 2-0 بواقع أشواط 21/4 و21/3 ، وفي المباراة الثانية فازت هاديا حسني بنتيجة 2-0 بواقع أشواط 21/6 و 21/10 ، وفي مباراة الزوجي فازت مصر عن طريق محمد مصطفى وعبدالرحمن عبدالحميد بنتيجة 2-0 بواقع أشواط 21/8 و 21/8 ، وفي زوجي السيدات فاز مصر عن طريق جنا مكاوي ونور يسري بنتية 2-0 بواقع أشواط 21/4 و 21/16 والزوجي المختلط فازت مصر عن طريق أدهم حاتم وضحى هاني بنتيجة 2-0 بواقع أشواط 21/5 و 21/8 لتكون نتيجة المباراة النهائية 5-0 لصالح منتخبنا.