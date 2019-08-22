رياضة | بمبلغ خرافي.. مانشستر يونايتد يخطط لخطف "سانشو" من دورتموند

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمبلغ خرافي.. مانشستر يونايتد يخطط لخطف "سانشو" من دورتموند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخلت إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في مفاوضات جادة للتعاقد مع مهاجم قوي، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، لتعويض رحيل البلجيكي روميلو لوكاكاو لإنتر ميلان الإيطالي بالانتقالات الجارية.

وقالت صحيفة "ذا صن البريطانية" إن يونايتد بصدد إبرام صفقتين من العيار الثقيل بيناير المقبل، لإرضاء طموحات النرويجي سولشاير المدير الفني، بعد رحيل مهاجمه بالصيف.

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وأشارت الصحيفة أن مانشستر، يستعد لتقديم عرض للتعاقد مع الإنجليزي الشاب جادون سانشو لاعب بورسيا دورتموند، بالإضافة إلى برونو فيرنانديز لاعب سبورتنج لشبونة.