رياضة | تعرف على جدول مباريات منتخب الكرة الطائرة بدورة الألعاب الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على جدول مباريات منتخب الكرة الطائرة بدورة الألعاب الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا بالمغرب عن جدول مباريات منافسات الكرة الطائرة لمنتخبات الرجال والتي يشارك فيها المنتخب المصري.

ويبدأ منتخب الفراعنة مشواره بالبطولة يوم غد الجمعة بمواجهة منتخب كاب فيردي في الرابعة عصرا.

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ويخوض الفريق مباراته الثانية أمام الكاميرون يوم ٢٥ أغسطس، الساعة ٦ مساء، وثالث المباريات يوم ٢٧ أمام منتخب الجزائر في السادسة مساء.

ورابع المباريات ستكون يوم ٢٩ أغسطس أمام المغرب منظم الدورة في الثامنة مساء، وستكون آخر المباريات يوم ٣١ أغسطس أمام نيجيريا في الواحدة ظهرا.

ويتم احتساب بطل الدورة بعدد مرات الفوز وفي حالة التساوي يتم العودة لاحتساب عدد النقاط، وفي حالة التساوي كذلك سيتم اللجوء لعدد الأشواط لحساب البطل وصاحبي المركزين الثاني والثالث.