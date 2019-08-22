رياضة | الصفقة تمت.. نجم ريال مدريد الجديد يرحل رسميا على سبيل الإعارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصفقة تمت.. نجم ريال مدريد الجديد يرحل رسميا على سبيل الإعارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقل الياباني تاكيفوسا كوبو لاعب فريق ريال مدريد الجديد الى صفوف فريق ريال مايوركا على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وذكرت صحيفة " ماركا " الإسبانية , أن كوبو اجتاز الآن الفحص الطبي في ريال مايوركا لينتقل اليه رسميا على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد .

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وكان النجم الشاب قد وصل الى ريال مدريد هذا الصيف في صفقة إنتقال حر، وقدم اللاعب أداء جيد للغاية خلال المعسكر التحضيري للفريق، ولكن زيدان أخبره بأنه سيلعب مع الكاستيا .

ويتمتع اللاعب الياباني بإمكانيات فنية مميزة ظهرت خلال مشاركته مع الريال في المعسكر التحضيري، ولكن فضل الريال إعارة اللاعب لاكتساب الخبرات.