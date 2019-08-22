اونلاين | KSA يلا شوت النصر وضمك AL-NASER Today |بث مباشر دوري بلس| رابط مشاهدة الاسطورة Livehd7 مباراة النصر ضد ضمك HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر KSA يلا شوت النصر وضمك AL-NASER Today |بث مباشر دوري بلس| رابط مشاهدة الاسطورة Livehd7 مباراة النصر ضد ضمك HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفتتح نادى النصر مبارياته ببطولة الدورى السعودى "كأس الأمير محمد بن سليمان للمحترفين" اليوم الخميس عندما يواجه ضمك على ملعب الملك فهد الدولى .

وسيذاع اللقاء على قناة KSA Sport فى تمام السادسة مساءاً بتوقيت مصر والسابعه بتوقيت السعودية، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي، KOORA Star، فى بث حى ومباشر دون إنقطاع.

والتشكيل المتوقع لنادى النصر كالأتى :

حراسة المرمى : براد جونز

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خط الدفاع : عبد الرحمن العبيد، عمر هوساوي، مايكون بيريرا، سلطان الغنام

خط الوسط : عبد الله الخيبري - عبد الرحمن الدوسري، أحمد موسى ، جوليانو فيكتور ، نور الدين امرابط

خط الهجوم : عبد الرزاق حمد الله

ويمكنكم مشاهدة إفتتاح مباريات الدورى السعودى بين النصر وضمك عبر الخليج 365 الرياضي، Yalla Shoot، فى بث مباشر ورابط سريع فى إفتتاحية مباراة النصر بالدورى السعودى، KOORA LIVE.