شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو: أحترم ميسي ومعجب بمسيرته.. جعل مني لاعباً أفضل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (لشبونة)

أقرّ نجم يوفنتوس البرتغالي كريستيانو رونالدو بإعجابه بمسيرة قائد ونجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي، متحدثا عن المنافسة التي تجمع بينهما منذ أعوام عدة في مقابلة بثهاالتلفزيون البرتغالي.

وقال لاعب ريال مدريد الإسباني السابق الذي انتقل إلى «بيانكونيري» في صيف 2018 لقناة «تي في آي» أمس (الأربعاء): «أنا معجب كثيرا بمسيرته حتى الآن، ومن ناحيته كان صرح سابقا أنه تأثر بعد مغادرتي الدوري الإسباني لأنه كان يقدر المنافسة التي كانت تجمعنا».

وتابع ابن الـ34 عاما «إنها خصومة جيدة موجودة في كرة القدم ولكنها ليست استثنائية. الأمريكي مايكل جوردان كان لديه منافسون في كرة السلة، البرازيلي الراحل آيرتون سينا والفرنسي ألان بروست جمعتهما منافسة كبيرة في الفورمولا واحد. القاسم المشترك بين الخصومة الكبيرة في الرياضة هي أنها صحيّة».

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وبالنسبة لـ«سي آر7» فأن تجمعه منافسة مع لاعب من طينة ميسي هو أمر يدفعه دائما لتخطي نفسه وتقديم الأفضل.

ورأى المهاجم الدولي البرتغالي الفائز بلقب أفضل لاعب في العالم 5 مرات أنه لا يشك بأن «ميسي جعل مني لاعبا أفضل والعكس صحيح... عندما أفوز بالألقاب فإن ذلك يزعجه والأمر مشابه بالنسبة لي عندما يفوز بدوره».

وعندما سُئل عن علاقته خارج الملاعب مع «البرغوث» الذي يتقاسم معه الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بالكرة الذهبية، أشار رونالدو إلى الاحترام المتبادل الذي يسود العلاقة بينهما.

وختم قائلا «لديّ علاقة احترافية ممتازة مع ميسي لأننا نتقاسم اللحظات ذاتها منذ 15 عاما.. لم أتناول معه طعام العشاء، ولكن لم لا في المستقبل، لن أعارض ذلك».

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) أعلن ترشيح كل من ميسي ورونالدو والهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي لجائزة أفضل لاعب في أوروبا لموسم 2018-2019. وسيعلن اسم الفائز خلال حفل سيقام في إمارة موناكو الفرنسية في 29 أغسطس الجاري، حيث ستجرى أيضا قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.