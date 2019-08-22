شكرا لقرائتكم البلجيكى هوجو بروس يدخل دائرة المرشحين لقيادة الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقتحم البلجيكى هوجو بروس المدير الفنى السابق لمنتخب الكاميرون، دائرة المُرشحين لتدريب فريق الأهلى خلفاً للأورجويانى مارتن لاسارتى.

وكان الأهلى قد أقال المدرب الأوروجويانى مارتن لاسارتى على خلفية الخروج من كأس مصر بالخسارة من بيراميدز السبت الماضى، ويبحث محمود الخطيب رئيس النادى هذا الملف مع لجنة التخطيط للكرة بالنادى التى يترأسها طه إسماعيل وتضم فى عضويتها زكريا ناصف وخالد بيبو.

وطرح أحد وكلاء اللاعبين اسم المدرب البلجيكى هوجو بروس على الإدارة الحمراء خاصة وأن المدير الفنى السابق للكاميرون له خبرة طويلة فى القارة السمراء وهى أحد المواصفات التى قد تُرشح كفة مدرب على حساب أخر خلال عملية التصفية النهائية.

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جدير بالذكر أن بروس قاد منتخب الكاميرون للفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية عام 2017 على حساب منتخب مصر، فى نهائى البطولة التى أقيمت فى الجابون.

بدأ بروس مشواره فى التدريب عام 1988 مع نادى ريسنج وايت ديرنج مولنبيك، كما تولى منصب المدرب المساعد فى الجزيرة الإماراتى عام 2011 قبل أن يتولى تدريب شبيبة القبائل الجزائرى، ثم نصر حسين داى ثم منتخب الكاميرون.